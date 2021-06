Tremendo schianto tra una moto e un'auto

Tremendo scontro tra una moto e una auto lungo la Sp 45, nel tratto compreso tra lo svincolo delle Torri Bianche e il semaforo di Concorezzo. Grave il centauro

Lo schianto tra i due mezzi

L'incidente è avvenuto lungo la Sp 45 Vimercate - Lecco, la cosiddetta Pagani. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la Mini Cooper condotta da una donna di 45 anni stava procedendo da Vimercate verso Arcore quando, giunta all'altezza del distributore di benzina, ha iniziato la svolta a sinistra. Alle sue spalle stava sopraggiungendo una moto che non è riuscita a frenare: l'impatto è stato inevitabile, la moto è finita contro la fiancata sinistra dell'autovettura e il centauro ha compiuto un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente sull'asfalto

L'allarme è scattato subito in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica, oltre a due pattuglie della Polizia Locale di Vimercate. Se le condizioni della donna non destano preoccupazioni (tanto che per lei l'intervento è in codice verde), preoccupa invece lo stato fisico del centauro: il 45enne sta per essere portato al San Gerardo di Monza.

Il traffico è in tilt in entrambe le direzioni.