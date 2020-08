Treno deragliato, strage sfiorata: la testimonianza di un residente VIDEO

Treno deragliato: strage sfiorata, tre feriti non gravi. Si può parlare a tutti gli effetti di strage sfiorata per l’incidente ferroviario avvenuto pochi minuti prima delle 12 di oggi lungo la linea Milano-Lecco all’altezza della stazione di Carnate.

Il bilancio è di tre contusi: il macchinista, il capotreno e l’unico passeggero che si trovava in quel momento sul convoglio di Trenord. Nessuno quindi ha riportato gravi ferite.

La linea ferroviaria è stata naturalmente interrotta, la stazione è stata chiusa. Occorrerà probabilmente molto tempo per la rimozione delle carrozze deragliate e per il ripristino della linea.

Dopo essere uscite dai binari la motrice e alcune carrozze si sono ribaltate sul fianco. Parte del treno ha terminato la propria corsa contro un palazzo, sfondando anche il muro del seminterratto del condominio. Fortunatamente nessuno si trovava in quel punto al momento dell’impatto.

” Nella speranza che il bilancio non si aggravi e che le condizioni dei tre feriti, a cui va la mia vicinanza, non destino particolari preoccupazioni, esprimo sconcerto per l’incidente ferroviario di stamani a Carnate – ha commentato a caldo il senatore della Lega Emanuele Pellegrini, che a Carnate è anche consigliere comunale – E’ la mia città, lì siedo in consiglio comunale; conosco l’importanza di quei treni che collegano aree e distretti fondamentali per la nostra Regione, su cui viaggiano giornalmente migliaia di passeggeri. Seguiremo ogni sviluppo, saremo attenti e vigili per comprendere quali cause siano all’origine dell’incidente, perché tutelare la sicurezza di lavoratori, studenti, turisti è un imperativo di chi lavora con dedizione per il proprio territorio”.