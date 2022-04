Treno guasto, passeggeri chiusi nelle carrozze per tre ore

Sono rimasti chiusi per quasi tre ore all'interno delle carrozze del Besanino. Solo alle 22 i passeggeri sono stati fatti finalmente scendere dal treno. E' successo ieri sera, mercoledì 13 aprile, tra le stazioni di Cassago Brianza, nel Lecchese, e Renate.

Il treno 24772 partito da Lecco poco dopo le 18 e diretto a Milano Porta Garibaldi è stato costretto a fermare la sua corsa a causa di un guasto, bloccato tra la stazione di Cassago-Nibionno-Bulciago e quella di Renate-Veduggio a causa di un guasto.

Le porte sono rimaste serrate e i passeggeri a bordo - tra i quali anche molti minorenni - non hanno potuto lasciare le carrozze.

Per tre ore nessuno ci è venuto in soccorso - hanno raccontato le persone a bordo - Abbiamo fatto riferimento al capotreno che poco ci è riuscito a dire se non che c'era un guasto al treno. Abbiamo contattato i Vigili del fuoco e i Carabinieri ma sembrava che nessuno sapesse nulla...".