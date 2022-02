Treno merci urta la barriera, vagoni finiscono fuori dai binari. Circolazione bloccata a Seregno

Incidente ferroviario

L'incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 14. Sul posto sia mezzi di soccorso che Forze dell'ordine.

Incidente ferroviario nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 febbraio, nella stazione di Seregno. Momenti di apprensione ma nessun ferito.

Treno merci urta la barriera, vagoni finiscono fuori dai binari

L'incidente intorno alle 14 nello scalo merci. In base a una prima ricostruzione, un treno merci che trasportava bobine di ferro, in fase di manovra su un binario di servizio, ha urtato la barriera alla fine delle rotaie. I vagoni del treno merci sono usciti dai binari, nella collisione è stato urtato e piegato anche un palo della rete elettrica. Immediatamente alla stazione cittadina sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, personale del 118 della Croce Rossa di Desio e il personale di Rfi, la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie. I soccorritori del 118 hanno assistito un 36enne addetto del convoglio, ma dopo i primi accertamenti non si è reso necessario il trasporto all'ospedale.

Per permettere gli accertamenti tecnici da parte dell'autorità competente, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in entrambe le direzioni fra le stazioni di Seregno e Monza. Dalle verifiche condotte dal personale incaricato, sembra che alcuni vagoni sganciati si siano mossi all'indietro privi di controllo, prima di scontrarsi e sfondare il respingitore al termine del binario tronco. L'addetto al convoglio, nel timore che il macchinista avesse avvertito un malore, ha subito allertato i soccorsi.