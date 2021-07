Triste epilogo per la colonia felina, in pochi giorni tutti i mici sono stati investiti. Succede a Usmate Velate, in via Sauro, dove un terreno era diventato casa sicura per una mamma Zoe e i suoi cuccioli Olmo, Mango e Artù.

Un’esperienza di quattro anni fatta di tanto amore e solidarietà che si è chiusa nel più triste dei modi. Epilogo veramente da dimenticare per la colonia felina di via Sauro che da qualche giorno, di fatto, non esiste più. I quattro mici che la componevano, infatti, hanno perso la vita, tutti tragicamente investiti da auto in transito. Una serie di fatalità che hanno fatto stringere il cuore dei tanti amanti degli animali che vivono in paese. E in particolar modo delle volontarie che da tempo si prendevano cura di questa colonia nata spontaneamente tra i campi della via. Tra loro anche il sindaco Lisa Mandelli.

