Triuggio, corteo storico per Ville Aperte

Corteo storico in occasione dell’evento Ville Aperte in Brianza , che si è svolto domenica 27 settembre 2020.

Corteo storico

Come è ormai tradizione da una quindicina di anni, nell’ambito di Ville Aperte, la Pro loco di Triuggio ha organizzato una rievocazione storica in Villa Taverna a Canonica (frazione di Triuggio) con costumi del 1500, dato che Villa Taverna è stata costruita nella prima metà del 1500 come casa di campagna di Francesco Taverna. I personaggi hanno animato le sale e il giardino. Oltre ai personaggi del gruppo della Pro loco hanno collaborato le merlettaie della scuola di Merletto di Carate Brianza e Amiche e Amici del Tombolo di Pessano con Bornago e Amici della Natura di Triuggio. “Si è voluto creare, anche quest’anno, un’atmosfera particolare durante le visite guidate, piccolo segno di speranza e serenità” il commento della presidente della Pro loco, Rosanna Zolesi.

Ville Aperte in Brianza

Ville e palazzi, parchi e giardini, chiese e musei: sono in tutto 140 i siti che hanno aderito a Ville Aperte in Brianza 2020, distribuiti in 5 province della Lombardia e 75 comuni (36 per Monza e Brianza, 22 per Lecco, 10 per Como, 6 per la Città Metropolitana di Milano, 1 per Varese): tra questi spiccano 27 nuovi beni e 7 comuni che quest’anno partecipano per la prima volta alla manifestazione. In molte delle ville e dei siti aperti sono inoltre in programma spettacoli teatral-musicali e tour speciali: in tutto 35 eventi e 20 itinerari.