Triuggio, il sindaco in ospedale: Ho il coronavirus

Il sindaco di Triuggio è ricoverato in ospedale: è risultato positivo al tampone del Coronavirus.

In ospedale, l’annuncio: Ho il coronavirus

Pietro Cicardi, 63 anni, architetto e sindaco di Triuggio è in ospedale a causa del Coronavirus. L’annuncio in un comunicato sulla pagina Facebook del Comune nella quale il primo cittadino si è rivolto alla cittadinanza.

“Devo informarvi che sto bene – scrive Cicardi in messaggio diffuso qualche ora fa – Ma dopo un controllo medico ieri pomeriggio risulto positivo al Coronavirus. Sto applicando il protocollo previsto per questi casi. Appena terminato il periodo di controllo e di quarantena, tornerò al mio posto di sindaco. Approfitto per ringraziare i cittadini per il sostegno e la solidarietà in un momento difficile per me e per tutta la comunità”.

Cicardi, che da qualche giorno accusava febbre, è ricoverato all’ospedale di Carate Brianza. Nel suo comunicato ha anche annunciato che un concittadino ieri mercoledì è deceduto dopo avere contratto il virus e ha rivolto le condoglianze alla famiglia.

“Non abbiamo ad oggi altri casi”, puntualizza ancora il sindaco di Triuggio.

Per precauzione gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico almeno fino a lunedì prossimo. La macchina amministrativa – assicura Cicardi – ” è comunque attiva in remoto per affrontare l’emergenza. Per comunicazioni urgenti contattare via mail: settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it. E infine l’appello: ” Vi invito a rimanere in casa, attendendosi tutti alle regole dettate dal Governo”.

