Triuggio, profanata una tomba

Non c’è pace per la tomba della famiglia Motta, vandalizzata per la quinta volta in tre anni. L’ultimo episodio si è registrato nei giorni scorsi. Il vaso e la lampada votiva sono stati letteralmente strappati via dalla tomba e le foto dei coniugi defunti Enrico e Rita Motta sono state piegate. Un danno ingente per i figli, i fratelli Silvano e Marino Motta, che hanno presentato denuncia ai carabinieri contro ignoti.

L’amara scoperta

Ad accorgersene per primo è stato Silvano, che ogni mattina si reca al cimitero per una visita ai suoi genitori: «E’ la quinta volta che ci fanno un danno del genere – ci racconta con grande rammarico – Adesso mi sto recando in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti». Il fatto è stato segnalato anche alla Polizia locale e in Comune. Anche il fratello Marino si è recato subito al cimitero per constatare e fotografare i danni causati dai vandali: «Non si fanno queste cose, le persone le affronti a viso aperto» ha commentato dinanzi allo scempio lasciato dai vandali. Ricordiamo che gli episodi di vandalismo sono iniziati nel settembre del 2017 e l’ultimo, in ordine di tempo, si era verificato nel giugno 2018. Da allora più nulla fino al caso dell’altro giorno, purtroppo.

