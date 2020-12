Triuggio: scontro auto moto in via Diaz, soccorso un 52enne

Ambulanza e automedica in via Diaz a Triuggio per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Un 52enne è stato soccorso in codice giallo.

Triuggio: scontro auto moto in via Diaz

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro che è avvenuto in località Montemerlo poco dopo le 14. Sul posto si sono subito portati i soccorritori provenienti da Seregno e l’automedica per prestare le prime cure al 52enne. Le condizioni dell’uomo sarebbero serie ma non critiche.

Rilievi affidati alla Polizia locale di Triuggio.

TORNA ALLA HOME