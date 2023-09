Tromba d'aria a Bernareggio: danni ingenti, anziana miracolata

Pochi secondi d'inferno che hanno lasciato sul campo danni ingenti. E solo per un soffio non si è consumata una tragedia.

Colpito il centro di Bernareggio

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 settembre, a Bernareggio. Attorno alle 17.30 sul paese, e in particolare nella zona centrale, si è abbattuta una tromba d'aria che ha scoperchiato tetti e fatto cadere piante.

Anziana donna sfiorata da un grosso albero abbattuto dal vento

In particolare un grosso albero è caduto per la forza del vento su una abitazione di via Cavour, in pieno centro. Letteralmente miracolata un'anziana donna che in quel momento si trovava in giardino e che è stata sfiorata da grossi rami senza riportare fortunatamente ferite. Sarebbero bastati pochi centimetri e sarebbe finita diversamente.

Colpiti anche Municipio, asilo e auditorium

Scoperchiati, come detto, anche alcuni tetti anche nella zona di via Libertà. Tante le tegole volate in strada e sulle auto. Al momento non si registrano, fortunatamente, feriti. Danni anche all'asilo dove è crollata anche una finestra. E' probabile che la struttura debba essere chiusa per alcuni giorni per rispristinare le condizioni di sicurezza. Colpiti anche il Municipio e il vicino auditorium che è stato dichiarato inagibile, annullato un evento previsto per stasera.

Sul posto anche il sindaco

Sul posto anche il sindaco di Bernareggio Andrea Esposito che, avvertito di quanto accaduto, è rientrato immediatamente in paese da Vimercate dove stava partecipando ad un incontro in Comune.

Al lavoro i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale.

Pochi secondi d'inferno