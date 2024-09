Attimi di grande paura e apprensione nella notte tra ieri, mercoledì 11, e oggi, giovedì 12 settembre, nel parcheggio del supermercato Carrefour di Bellusco. Una tromba d’aria, causata dal maltempo che si è abbattuto sul territorio del Vimercatese, ha infatti ribaltato uno dei caravan parcheggiato nell’area.

Tromba d'aria nella notte, si ribalta un caravan

Fortunatamente però al momento del passaggio della tromba d’aria sul caravan non era presente nessuno e quindi non sono stati registrati feriti. La mattina seguente poi, sono immediatamente intervenuti gli uomini del comando della Polizia Locale Brianza Est che hanno seguito le pratiche per il ripristino della situazione e il raddrizzamento del mezzo che il forte vento ha fatto ribaltare su un lato.