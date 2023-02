Troppi furti, chiesto l'incontro con il Prefetto

Troppi furti a Seveso nel quartiere Altopiano, l'associazione controllo del vicinato chiede un incontro con il Prefetto.

Tentato furto all'Altopiano

Ladri all’agguato a Seveso e in particolare nella frazione dell’Altopiano.

L’ultimo episodio, risale alla sera di venerdì 27 gennaio quando tre malviventi hanno tentato di derubare un appartamento situato in via San Marco e via San Matteo. Purtroppo per loro, la via faceva parte dell’associazione controllo del vicinato. L’abbaiare dei cani e alcuni movimenti hanno insospettito i residenti che non si sono voltati dall’altra parte. È partito lo scambio di messaggi nel gruppo del controllo del vicinato, gli afferenti al gruppo sono usciti di casa, hanno iniziato a guardarsi intorno, hanno acceso luci e messo in atto pratiche di deterrenza, sempre pensando prima di tutto alla loro sicurezza e dopo aver avvisato le forze dell’ordine. I movimenti hanno scoraggiato i malviventi che sono usciti allo scoperto scappando nel bosco situato in fondo alla via, lasciando il colpo incompiuto.

Richiesto incontro in Prefettura