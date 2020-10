Troppo alcol alle 5 di pomeriggio, 18enne in codice rosso all’ospedale

Dopo aver alzato troppo il gomito, si è sentito male. Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. E’ successo pochi minuti prima delle 17 di oggi, sabato 10 ottobre 2020, a Macherio.

18enne in condizioni critiche

L’ambulanza è arrivata a sirene spiegate in via Volta a Macherio. Mancavano neanche cinque minuti alle 17. Il personale sanitario ha soccorso un 18enne che si era sentito male dopo aver bevuto troppo. Come riportato dall’Azienda regionale emergenza urgenza, l’ambulanza è stata attivata inizialmente in codice giallo; è poi ripartita da Macherio in un preoccupante codice rosso. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

