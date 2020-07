Troppo alcol per un 20enne: in ospedale in codice giallo SIRENE DI NOTTE

Troppo alcol per un giovane di 20 anni soccorso nella notte a Monza e poi trasportato in codice giallo al San Gerardo.

Troppo alcol per un 20enne: in ospedale in codice giallo

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è arrivata poco dopo mezzanotte e mezza. Sul posto, in via Anita Garibaldi, sono arrivati i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza. Le condizioni del 20 sono apparse serie, ma non gravissime: proprio per questo è stato disposto il trasferimento all’Ospedale San Gerardo in codice giallo.

Malore a Giussano

Sempre nella notte segnaliamo un uomo di 40 anni soccorso a Giussano, in via 4 Novembre, a seguito di un malore. Sul posto l’ambulanza di Seregno soccorso e i Carabinieri. Il 40enne è stato visitato dai volontari del 118 ma non è stato trasportato in ospedale.

TORNA ALLA HOME