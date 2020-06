Troppo alcol per un 35enne SIRENE DI NOTTE

Trasportato in ospedale dopo aver bevuto troppo. E’ accaduto nella notte a Monza. Soccorso un 35enne in via Montevecchia.

Troppo alcol per un 35enne

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono stati i volontari della Croce bianca di Biassono a intervenire, poco dopo le quattro, in via Montevecchia a Monza. Qui i sanitari hanno prestato le prime cure a un uomo di 35 anni che si è sentito male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Fortunatamente le sue condizioni sono state giudicate buone ma è stato necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Il 35enne è arrivato alle 5 al San Gerardo in codice verde.

Due incidenti e un malore

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente stradale avvenuto a Monza, in via Goldoni, alle 23. Soccorso un 23enne che sarebbe rimasto lievemente ferito a seguito di una caduta da moto. Sul posto è intervenuta la Polizia locale e i volontari della Croce verde di Lissone.

Sempre intorno alle 23 i volontari della Croce bianca di Seveso si sono portati a Ceriano Laghetto, in piazza Diaz. Qui poco prima un 62enne aveva accusato un malore, fortunatamente di lieve entità. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde.

Infine segnaliamo un incidente stradale avvenuto a Giussano, in via Diaz, intorno alle 22.30 che ha coinvolto due persone: un 32enne e un 38enne. Sul posto si sono portati i Carabinieri della compagnia di Seregno e due ambulanze. I sanitari, dopo le cure sul posto, hanno trasportato i due feriti negli ospedali di Carate e Desio, in codice verde.

