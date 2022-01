Troppo rumore: arrivano i Carabinieri e scoprono il droga party

Intervento

Chiamati per degli schiamazzi, i Carabinieri hanno scoperto a Varedo che nel box c'erano anche hashish e marijuana

Tutto è partito dalla telefonata di alcuni vicini di casa, infastiditi dagli schiamazzi nel cuore della notte. E così i Carabinieri hanno scoperto che la festa non era solo a base di musica, ma anche di droga

Un droga party nel box

I Carabinieri della Compagnia di Desio hanno deferito alla Prefettura di Monza tre minorenni, trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale.

Il controllo è scattato nel cuore della notte a Varedo, quando dei residenti di un condominio hanno segnalato al 112 dei forti rumori e schiamazzi provenire da un garage condominiale. Sul posto i militari hanno scoperto che circa 10 giovani minori del posto si erano radunati nel box per organizzare un festino. Percependo un forte odore di cannabis, gli uomini dell’Arma hanno approfondito il controllo riscontrando che tre giovani, due ragazzi ed una ragazza erano in possesso di modiche quantitá di hashish e marijuana, sequestrate.

I tre verranno avviati ad un apposito percorso di monitoraggio e controllo rispetto all’uso di sostanze stupefacenti, coordinato dalla Prefettura di Monza. Al termine del controllo tutti i partecipanti, sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.