Trova 450 euro per strada e li porta ai Carabinieri

Nove banconote da 50 euro sono state trovate in via Petrarca a Giussano e subito consegnate alla stazione dei Carabinieri di via Prealpi.

La segnalazione tra gli oggetti smarriti

Di solito tra le segnalazioni degli oggetti smarriti che periodicamente viene pubblicata sul sito del Comune di Giussano ci sono ritrovamenti di occhiali, bici, chiavi, qualche cellulare, ma a quanto pare, anche di soldi... Basta guardare la sezione dell’albo pretorio, dove questa settimana è stato pubblicato l'avviso: rinvenute nove banconote da 50 euro.

Il ritrovamento in via Petrarca

Il contante, 450 euro complessivi, è stato rinvenuto in via Petrarca, a Birone, diverse settimane fa, il 26 novembre, e chi l’ha trovato, con grande senso civico e diciamolo, soprattutto grande onestà, ha pensato di portarlo alla stazione dell’Arma, così che i soldi fossero al sicuro e potessero tornare nelle mani del legittimo proprietario. Per trovarlo si è quindi provveduto all’avviso di pubblicazione di ritrovamento.

Se nessuno si presenta andranno a chi li ha trovati

Il legittimo possessore del piccolo gruzzoletto potrà presentarsi a ritirarlo - dimostrandone la proprietà - all’ufficio del comando dei Carabinieri , nella stazione di via Prealpi a Giussano, entro un anno, dal 26 novembre 2022, trascorso l’anno, i 450 euro passeranno di diritto a chi li ha trovati.