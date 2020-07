Trova foto d’epoca in un mobile acquistato al mercatino “Qualcuno le riconosce?”

Trova foto d’epoca nel cassetto di un mobile acquistato in un mercatino “Qualcuno le riconosce?”. Silvia cerca il proprietario “Possono essere preziose per lui”.

Trova foto d’epoca nel mobile acquistato al mercatino

A chi non è capitato di tirar fuori dal cassetto i propri ricordi? Solitamente sono fotografie o oggetti carichi di significato per chi li custodisce gelosamente.

Solo che questa volta ad aprire il cassetto non è stata la custode dei ricordi bensì un’ignara signora che, tempo fa, ha acquistato un mobile ad un mercatino dell’usato e poi, durante il restauro… voilà, è saltata fuori una busta di fotografie e un nome, “Melania”, che a lei non dicono nulla ma che possono essere davvero preziose per il proprietario.

Ad aprire la busta è stata Silvia Manoli, 42enne di Seveso. “Tre anni fa ho comprato alcuni mobili in un mercatino dell’usato tra Cesano e Desio con l’idea di restaurarli. Poi i tempi si sono allungati ed è stato solo pochi giorni fa, prendendoli in mano di nuovo dopo anni di attesa, che ho ritrovato delle foto in bianco e nero, infilate dietro ad un cassetto e che per questo non avevo notato al momento dell’acquisto”.

Immagini di bambini, di una famiglia che potrebbe abitare ovunque, di una busta scritta a mano, ricordi di persone che sono state mogli, fratelli o figli di qualcuno e che, per questo, Silvia non vuole buttare: “Sto cercando il proprietario, perché possono essere preziose per qualcuno. So che è un’impresa difficile, il mondo è grande e chissà a chi sono appartenute, ma io voglio provarci comunque, mi sembra giusto”.

Condividiamo quindi l’appello di Silvia e speriamo che, con l’aiuto del web e dei social, qualcuno possa riconoscere in queste foto un suo familiare o conoscente.

Facciamo in modo che questa busta di ricordi preziosi non rimanga custodita nel cassetto sbagliato!

