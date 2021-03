Trova l’auto cannibalizzata: amaro risveglio per un besanese

Auto cannibalizzata in via Don Clerici, a Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza. Questa mattina, mercoledì 17 marzo 2021, l’amara scoperta per il proprietario.

Bmw cannibalizzata

L’auto, una “Bmw”, era posteggiata in uno degli stalli di via don Clerici, traversa di via Brioschi. I ladri devono essere entrati in azione durante la notte, favoriti dal fatto che la zona sia residenziale, nascosta dal passaggio della via principale. L’auto è stata cannibalizzata: spariti, tra le varie componenti, volante e fari. Sul posto sono arrivati i carabinieri, oltre al carroattrezzi che ha poi rimosso la quattro ruote.

Cinque colpi lo scorso anno

Purtroppo un deja-vu di quanto visto lo scorso anno tra Besana e Carate. A gennaio del 2020, in un solo mese, si erano contati cinque colpi ai danni di altrettante auto di lusso, tutte “Audi”, sventrate all’interno e private di diversi elementi della carrozzeria. Identico il modus operandi, secondo un piano studiato nei minimi dettagli e ormai oltremodo collaudato da bande che cercano pezzi da rivendere sul mercato nero.