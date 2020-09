Trova un portafoglio e lo consegna alla Polizia locale: premiato dal sindaco

Aveva trovato un portafoglio per terra, nelle vie del centro di Concorezzo, e l’aveva immediatamente consegnato alla Polizia locale. Un gesto non scontato, che il sindaco Mauro Capitanio ha deciso di premiare.

Il gesto

Un gesto di grande onestà e senso civico, sicuramente non banale e scontato. Nei giorni scorsi un pensionato di Concorezzo, Ezio Cambiaghi, ha rinvenuto in centro paese un portafoglio contenente 250 euro in contanti e carte di credito. Il 72enne non ci ha pensato due volte e ha immediatamente consegnato l’oggetto smarrito alla Polizia locale, che ha provveduto a restituirlo al legittimo proprietario. Nella giornata di oggi, sabato 26 settembre 2020, l’uomo ha ricevuto il plauso ufficiale dell’Amministrazione comunale di Concorezzo. Il sindaco Mauro Capitanio, infatti, ha voluto incontrarlo in Municipio, cogliendo l’occasione per donargli un libro sulla storia della città come segno di riconoscenza per lo spontaneo gesto di onestà.

