Trovano il cane morto in giardino dopo la "visita" notturna dei ladri. E’ un vero e proprio giallo quello andato in scena lo scorso fine settimana a Camparada, in via Monviso, dove un tentato furto ha fatto da triste preludio a una morte tanto dolorosa quanto sospetta. Fin troppo, forse, per poterla archiviare come una banale coincidenza.

Trovano il cane morto in giardino dopo la "visita" dei ladri

Prima le luci spente in maniera sinistra, poi i rumori e i latrati del cane nel cuore della notte che hanno svegliato i padroni di casa:

"Intorno alle 3 di notte mi sono svegliata di soprassalto dopo aver avvertito un rumore metallico, come di un cancello che sbatteva - racconta Fara Musella - E subito dopo abbiamo sentito “Winter”, il nostro Alaskan Malamute ululare. Lo abbiamo trovato davvero molto strano, perché non era da lui comportarsi in quel modo. Quindi siamo usciti al volo di casa, ma non abbiamo notato nessuna presenza e nemmeno segni di forzatura al cancello. Probabilmente i ladri sono scappati perché disturbati proprio dalla presenza del nostro cane".

A quel punto, con un pizzico di apprensione, la famiglia torna a dormire. Ma il mattino seguente ecco l’impensabile dramma.

"Siamo usciti in giardino per cercare “Winter”, ma lo abbiamo trovato disteso, esanime, ormai senza vita e con del sangue che gli usciva dalla bocca - prosegue la donna - Purtroppo ci siamo subito accorti che non c’era più nulla da fare".

Ladri anche in casa del consigliere comunale

Hanno tentato il colpo grosso in casa del consigliere comunale, ma gli è andata male. Merito, di "Hunter", il pastore tedesco di Tiziano Beretta, che ha avvertito in tempo il pericolo ed è riuscito a mettere in fuga i ladri prima che fosse troppo tardi.

"Stavo dormendo nel piano seminterrato e non ho sentito nulla - racconta il diretto interessato - A un certo punto il cane ha iniziato ad abbaiare e a ringhiare davvero insistentemente contro la porta che conduce al piano di sopra, ma non capivo il perché. Pensavo fosse per via del temporale e ho dovuto trattenerlo con la forza per non farlo uscire dalla porta. Il giorno dopo mi sono accorto che invece mi aveva salvato dai ladri"

