La statua è stata notata dagli agenti della Polizia Locale durante un pattugliamento e riconsegnata ai proprietari

Dalle sterpaglie spunta una statua rubata il giorno precedente dal cimitero di Burago di Molgora.

Trovata tra le sterpaglie una statua funeraria rubata al cimitero

A fare questa incredibile scoperta sono stati gli agenti della Polizia Locale cittadina che, in occasione di un ordinario servizio di controllo del territorio hanno rinvenuto, nascosta tra le sterpaglie su un terreno nelle vicinanze del cimitero comunale, il manufatto in bronzo di circa un metro di altezza, raffigurante Gesù Cristo con la croce. La statua è risultata provento di furto all’interno dello stesso cimitero comunale.

Gli agenti sono entrati all’interno del cimitero e hanno trovato la lapide a cui era stata sottratta la statua. Dal nominativo del defunto sono risaliti agli eredi, residenti a Burago. Questi ultimi sono stati contattati e, giunti sul posto, è stata data loro in custodia la statua per il recupero. Gli eredi hanno riferito che il manufatto aveva significativo valore economico e affettivo.

Il furto nella notte

Da accertamenti è emerso che la statua è stata asportata dal cimitero tra la notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile. È molto probabile che i malfattori l’abbiano lasciata sul posto per recuperarla in un secondo momento, a causa del peso e della mole dell’oggetto.

Sono attualmente in corso indagini per risalire agli autori del furto e chiarire la dinamica dell’accaduto.

In questi giorni è stato recuperato anche un ciclomotore rubato in via De Amicis e consegnato al legittimo proprietario.

Il Comandante della Polizia Locale, Maria Scognamiglio, ha sottolineato come questi interventi confermino l’importanza dei controlli sul territorio svolti dalla Polizia Locale, fondamentali non solo per la sicurezza urbana ma anche per la tutela del patrimonio e del decoro dei luoghi pubblici, in particolare di spazi sensibili come i cimiteri.