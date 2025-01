Trovata una donna senza vita lungo la ferrovia a Desio. Sospesa la circolazione dei treni

Carabinieri, Vigili del fuoco e soccorritori del 118 sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 gennaio, a Desio dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 77 anni in via Vincenzo Monti.

Trovata una donna senza vita lungo la ferrovia a Desio

Secondo le prime informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'allarne è scattato intorno alle 16.45 con, appunto, la segnalazione di una persona lungo la ferrovia. Immediatamente sul posto si sono portati i soccorritori del 118. Purtroppo però per la donna non c'è stato nulla da fare. Al momento, si legge sempre nella nota di Areu, la "dinamica dell'evento non è nota, ma è al vaglio delle Forze dell'ordine".

Secondo quanto è stato possibile accertare la 77enne era scomparsa nelle ultime ore e i familiari si erano rivolti ai Carabinieri proprio perché preoccupati. Purtroppo in serata il ritrovamento lungo la massicciata. Al momento non è chiaro cosa sia successo; quel che è certo è che non è stata investita da un treno.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Come ha fatto sapere Rfi in una nota "dalle ore 17.23 sulla Milano - Chiasso la circolazione ferroviaria è sospesa tra Monza e Desio per accertamenti delle Forze dell'Ordine. I treni subiranno rallentamenti, limitazioni e cancellazioni".