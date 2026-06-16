L'uomo è stato trasferito d'urgenza al San Gerardo, da chiarire se l'uomo abbia accusato un malore o se sia stato investito

Attimi di grande paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, per un 56enne conducente di monopattino trovato riverso a terra a Lentate sul Seveso lungo la via Per Mariano all’incrocio con via Per Figino.

Trovato a terra in arresto cardiorespiratorio: paura per un conducente di monopattino 56enne

Una manciata di minuti prima delle 13.30 l’uomo è stato trovato in arresto cardiorespiratorio, ma al momento non è chiaro se si trovasse a terra per via del malore oppure per via di un incidente.

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti hanno portato sul posto un’ambulanza in codice rosso, un’automedica e i carabinieri.

Il trasferimento d’urgenza al San Gerardo

Arrivati a Lentate sul Seveso, i soccorritori hanno immediatamente preso in carico il 56enne a cui sono state subito praticate le manovre di rianimazione. Dopodichè l’uomo è stato caricato sull’ambulanza e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Nel frattempo i Carabinieri hanno iniziato i rilievi e aperto le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.