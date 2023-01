Nella notte dell’Epifania è stato trovato morto carbonizzato all’interno della propria automobile, divorata dalle fiamme, in un’area sterrata in via Tintoretto a Lentate, a poca distanza dalla sua abitazione.

Trovato carbonizzato in auto

Indagini in corso per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Paolo Giussani, 51 anni compiuti il primo gennaio, da circa un anno residente a Lentate (prima abitava ad Appiano Gentile), rinvenuto privo di vita in una stradina di campagna intorno alle 2 nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

Indagini in corso

I Carabinieri della Compagnia di Seregno, prontamente intervenuti una volta lanciato l’allarme, hanno informato il pm, che si sta occupando del caso. In via Tintoretto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e i soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Tramite l’agenzia di pompe funebri la salma è stata successivamente trasferita all’obitorio di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Anche l’auto è stata rimossa e l’area è stata delimitata con del nastro bianco e rosso.

Intanto proseguono gli accertamenti del caso, per chiarire con precisione cosa sia avvenuto nella notte dell’Epifania e i momenti antecedenti al decesso dell’uomo.