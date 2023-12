Trovato con due chilogrammi di droga, giovane pusher in manette

Un normale controllo serale di routine dei carabinieri di Villasanta si è trasformato in un colpo grosso per i militari: giovane pusher trovato con un chilogrammo di marijuana e uno di hashish oltre a 6mila euro in contante custoditi nella sua abitazione.

Sabato 23 dicembre le manette sono scattate per un 27enne residente a Lissone. Il giovane stava transitando in auto in via Volta, a Villasanta, quando è incappato in un controllo serale svolto dai militari della caserma di via Edison, che si sono accorti del suo comportamento particolarmente nervoso e poco collaborativo.

Perquisito anche il suo appartamento di Lissone

I militari, durante la perquisizione del veicolo, hanno trovato un chilogrammo circa di marijuana e anche una piccola quantità di hashish, che sono stati sottoposti a sequestro. Prima di essere accompagnato in caserma per l'arresto i carabinieri hanno perquisito anche l'abitazione del 27enne.

Nella sua casa di Lissone i militari hanno trovato e sequestrato un altro chilogrammo di hashish, oltre a 120 grami di marijuana e 6mila euro in contante oltre a del materiale che veniva utilizzato per il confezionamento della droga.

Pusher denunciato per detenzione a scopo di spaccio

Per il 27enne lissonese si sono aperte subito le porte del carcere di Monza con l’accusa di spaccio che prevede pene detentive da 2 a 6 anni di reclusione.