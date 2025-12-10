Trovato con la cocaina in auto, 28enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio nei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. L’accusa nei suoi confronti è stata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’auto cocaina e quasi mille euro

Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, in via Achille Grandi, a Desio, i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura con due soggetti a bordo. La perquisizione personale effettuata su uno dei passeggeri, un 28enne marocchino, ha consentito di rinvenire due involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 145 grammi, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, tre telefoni cellulari e 955 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giudice ha convalidato l’arresto

I Carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale. L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, è stato dichiarato in arresto e condotto all’udienza per direttissima disposta dal Pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza. Il giudice, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Desio. La persona indagata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.