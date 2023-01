Trovato il 66enne scomparso a Limbiate. Ricoverato in ospedale di Milano, è stato riconosciuto da una operatrice sanitaria

Dopo cinque giorni di apprensione finalmente la bella notizia: è stato trovato il 66enne Masik Ashouk Kumar. Era scomparso da Limbiate venerdì 16 dicembre. In città era arrivato qualche settimana fa dall'India per far visita al figlio. Il 66enne è stato riconosciuto da una operatrice sanitaria di un ospedale di Milano dove era stato ricoverato due giorni dopo la scomparsa. L'uomo si trova ancora nella struttura sanitaria per accertamenti.

Cinque giorni di apprensione

La notizia del ritrovamento è stata diffusa dai suoi famigliari ieri sera, mercoledì, che ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per diffondere l'appello che ha permesso di ricongiungere il 66enne ai suoi cari. Dalla mattinata in cui si erano perse le sue tracce erano stati segnalati un paio di avvistamenti a Limbiate, poi il nulla. A destrare preoccupazione nei suoi famigliari erano soprattutto le sue condizioni di salute e il fatto che non parla italiano.