Carabinieri

Nella mattinata di giovedì 3 luglio 2025, i Carabinieri della Stazione di Varedo hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne, di origini marocchine, senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Trovato in possesso di 51 dosi di cocaina, arrestato un 20enne

Il giovane è stato fermato a bordo di un’autovettura in via Desio a Varedo nell’ambito di un quotidiano servizio di controllo del territorio. Durante le fasi dell’accertamento, i militari hanno che il conducente era in evidente stato di agitazione e nervosismo, atteggiamento che li ha insospettiti.

L’equipaggio ha così dato luogo a una più approfondita ispezione del mezzo, rinvenendo, all’interno del portacenere, 11 dosi di cocaina per un peso complessivo di 8,5 grammi, mentre a seguito della perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di ulteriori 40 dosi dello stesso stupefacente, per un peso complessivo pari a 35,7 grammi.

Il 20enne, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Desio. Dell’arresto è stata data immediata comunicazione al sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, che ha disposto la presentazione all’udienza con rito direttissimo. Lo stupefacente e stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’esito dell’udienza con rito direttissimo, svoltasi nella mattinata successiva, il Giudice ha convalidato l’arresto.