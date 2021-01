Trovato morto in ditta dopo l’inseguimento, la Procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio

Il suo corpo era stato trovato privo di vita domenica 3 gennaio in un capannone a Origgio. La notte prima, il 28enne Simone Mattarelli di Lentate sul Seveso, era stato protagonista di un rocambolesco inseguimento da parte dei Carabinieri, scattato dopo aver saltato il posto di controllo. Lunedì è stata eseguita l’autopsia per far luce sul decesso. Tanti ancora i punti da chiarire sulle ultime ore di vita del giovane.

Tanti punti da chiarire

Ancora non è chiaro cosa sia successo nelle ultime ore di vita del lentatese. Il ritrovamento era avvenuto intorno alle 16.45. La notte precedente l’auto che guidava, una Bmw, non si era fermata a un posto di blocco dei Carabinieri di Cantù. Ne era nato un inseguimento con diverse pattuglie e durato circa un’ora fino a Origgio, dove il giovane aveva lasciato l’auto e si era addentrato a piedi nella boscaglia facendo perdere le sue tracce. Da lì, in base a quanto ricostruito finora, aveva raggiunto l’area industriale di via Primo Maggio e aveva scavalcato il cancello di una ditta. Poi il gesto estremo. Un gesto assurdo e inspiegabile per i famigliari, che hanno chiesto e ottenuto di fare chiarezza sulla vicenda.

Trovato morto a Origgio, la Procura apre un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio

La Procura di Busto Arsizio ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio. In un comunicato diramato questo pomeriggio ha fatto sapere che “la Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e sono stati disposti tutti gli accertamenti del caso, anche di carattere autoptico e in generale tecnico. Allo stato, non vi sono elementi che consentano di ipotizzare il coinvolgimento di terzi nel decesso del ragazzo rinvenuto cadavere”.

Domani a Lentate i funerali di Simone Mattarelli

Domani, giovedì 14 gennaio 2021, nella chiesa Sant’Anna di Birago (la frazione di Lentate dove abitava) saranno celebrati i funerali di Simone Mattarelli.

