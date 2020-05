Trovato morto l’escursionista scomparso nel Comasco

E’ stato trovato morto intorno alle 14 di oggi, venerdì 22 maggio 2020, l’escursionista 59enne originario di Barlassina che aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì, mentre si trovava a Pigra, nel Comasco.

Le ricerche erano state attivate giovedì 21 maggio, dopo che il 59enne non aveva più dato notizie. Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono stati impegnati diverse ore alla ricerca dell’uomo, classe 1961, originario di Barlassina (provincia di Monza e Brianza), scomparso mercoledì da Pigra intorno alle 18.30. Si trovava in zona per una gita, poi di lui si sono perse le tracce. Le ricerche sono proseguite anche oggi, 22 maggio, con dieci unità dei Vigili del Fuoco nuovamente al lavoro.

Tragico esito delle ricerche: trovato morto l’escursionista originario di Barlassina

Purtroppo, intorno alle 14, è stato individuato il corpo dell’uomo in un dirupo. Al momento sono in corso le operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino.

