Trovato nell’Adda il corpo dell’88enne scomparso da due settimane

Si era allontanato dalla sua abitazione senza dare più notizie; della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?".

Le speranze si sono infrante ieri, mercoledì 11 marzo.

Ritrovato il corpo dell’88enne scomparso da Vimercate

Nel pomeriggio i Carabinieri della stazione di Trezzo sull’Adda sono intervenuti nei pressi della centrale idroelettrica Taccani, a seguito della segnalazione da parte del personale addetto al controllo della diga.

Di lui non si avevano più notizie dal 23 febbraio

Sul posto è stato rinvenuto, all’altezza delle griglie metalliche della diga, il corpo senza vita di un uomo. Si tratta purtroppo dell’88enne di Vimercate scomparso senza più dare sue notizie. Si era allontanato dalla sua abitazione lo scorso 23 febbraio.

Recuperato dalle acque del fiume, disposta l’autopsia

Il recupero della salma è stato effettuato con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’Autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione Carabinieri di Trezzo sull’Adda, ha disposto il trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina Legale per l’autopsia.

Gli appelli attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto?”

Della scomparsa dell”88enne si era occupata nelle scorse settimane anche la trasmissione tv “Chi l’ha visto?”, che aveva diffuso un appello nella speranza che qualcuno potesse rintracciare l’anziano che viveva da solo in un appartamento nel centro di Vimercate.

Gli ultimi suoi spostamenti erano stati registrati nella giornata del 23 febbraio quando il suo telefono cellulare era stato agganciato nella zona di Capriate San Gervasio. Poi più nulla, fino al ritrovamento del corpo .