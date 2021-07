Trovato nudo in Milano-Meda, soccorso un 31enne: "Mi hanno picchiato e gettato fuori dall'auto"

Trovato nudo in Milano-Meda, soccorso un 31enne che sostiene di essere stato picchiato e gettato fuori dall'auto. Allarme nella mattinata di oggi, domenica 25 luglio 2021, lungo la Milano-Meda, nel tratto tra Barlassina e Meda in direzione Milano.

Trovato nudo in Milano-Meda

E' successo verso le 11.45, poco dopo l'ingresso della Superstrada in corrispondenza di Barlassina. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il 31enne, di origine marocchina, è stato notato da alcuni automobilisti in transito. Era nudo, aveva un piede dolorante (probabilmente rotto) e con le poche parole di italiano che sapeva ha detto a chi si è fermato a soccorrerlo di essere stato aggredito e buttato fuori da una macchina.

Soccorso dagli automobilisti e dal 118

Alcuni automobilisti hanno cercato di aiutarlo, procurandogli anche indumenti per coprirsi, e hanno allertato i soccorsi. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto e gli agenti della Polizia Stradale. Il giovane è stato trasferito all'ospedale di Desio in codice verde per le cure del caso.

Accertamenti in corso

Intanto sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell'ordine per fare luce sull'episodio e ricostruire esattamente cosa è accaduto.