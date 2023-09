Trovato per strada a Meda con profonde ferite: indagini in corso

E' stato trovato per strada in via Ferrara, nel quartiere Polo di Meda, con profonde ferite a una mano. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto a un 29enne egiziano, trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Trovato durante un controllo della Polizia Locale

In base a quanto ricostruito finora, intorno alle 18.25 di venerdì 22 settembre 2023, una pattuglia della Polizia Locale, transitando per il quartiere Polo, ha notato due uomini nascosti dietro una cabina Enel, in via Ferrara. Insospettiti dal loro atteggiamento, gli agenti si sono fermati per effettuare degli accertamenti.

Aveva profonde ferite a una mano

Uno dei due uomini, entrambi egiziani e da pochi mesi in Italia, presentava delle ferite alla mano, che lui sosteneva di essersi procurato con un pezzo di vetro. Da chiarire, però, i contorni della vicenda: sono in corso le indagini e tutti gli accertamenti del caso.

Trasferito in ospedale in codice giallo

Dopo la chiamata al 118, sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, i cui sanitari, dopo le prime cure, hanno trasferito il 29enne all'ospedale monzese.