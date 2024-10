Trovato senza vita il 31enne di Desio scomparso una settimana fa

Trovato senza vita Matteo Rivolta, il 31enne di Desio scomparso mercoledì scorso. Le ricerche si erano concentrate nella zona di Paderno d'Adda, dove era stata ritrovata la sua auto.

Il ritrovamento dopo una settimana di ricerche senza sosta

Per una settimana sono proseguite senza sosta le ricerche di Matteo Rivolta, il 31enne informatico di Desio, di cui la famiglia non aveva più notizie. Intorno alle 18.30 di mercoledì scorso, 23 ottobre, l'ultimo messaggio in cui diceva che c'era molto traffico, poi più nulla. I parenti, preoccupati, avevano allertato i Carabinieri e le ricerche si erano subito attivate. La sua auto era stata ritrovata a Paderno d'Adda, nelle vicinanze del ponte San Michele. Le operazioni dei Vigili del Fuoco con diversi mezzi si erano concentrate in tutta la zona, scandagliando il fiume. Purtroppo nella giornata di ieri la tragica notizia. Nel primo pomeriggio squadre specializzate e il nucleo sommozzatori sono stati mobilitati per il recupero del corpo.

Il cordoglio e l'abbraccio alla famiglia

I famigliari, nella speranza di riuscire a rintracciare Matteo avevano immediatamente lanciato un appello, si erano pure rivolti alla trasmissione Rai: "Chi l'ha visto". Con gli amici lo avevano cercato per giorni e anche l'associazione Penelope si era attivata. Ora, nel dare la tristissima notizia del ritrovamento senza vita del 31enne, ha voluto inviare anche un messaggio ai parenti: "Condividiamo il dolore della famiglia e ci stringiamo in un forte abbraccio", le parole di cordoglio e di vicinanza a cui si unisce anche la comunità di Desio.