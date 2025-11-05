Trovato senza vita l’anziano scomparso due settimane fa. Il corpo rinvenuto in un campo a Varedo: nelle ricerche di Antonio Rignanese sono stati impegnati per giorni anche numerosi volontari

Trovato senza vita

Dopo quindici giorni di ricerche si sono spente le speranze per Antonio Rignanese. Il pensionato di 85 anni, residente a Nova Milanese, è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri, martedì, in un’area verde di via Valsugana, a Varedo, nella zona industriale a ridosso della Milano-Meda. L’allarme è stato lanciato da alcuni operai impegnati nel taglio dell’erba ma quando sono intervenuti Carabinieri e ambulanza non si è potuto far altro che constatare il decesso.

La mobilitazione per le ricerche

Per due settimane i concittadini del novese ma anche tante persone che risiedono nei paesi limitrofi avevano seguito con apprensione le ricerche nella speranza che potesse fare ritorno a casa, invece, purtroppo, il drammatico epilogo.

Era scomparso il 22 ottobre

Rignanese era scomparso il 22 ottobre: quella mattina si era recato al mercato di via Oberdan per fare la spesa ma non era più rientrato a casa. Dopo la denuncia di scomparsa da parte dei famigliari erano iniziate le ricerche da parte di Forze dell’Ordine, Vigili del fuoco e Protezione civile anche con droni, elicottero e cani molecolari.

L’ondata di solidarietà

Nei giorni successivi si era mossa un’ondata spontanea di solidarietà con decine e decine di volontari che si sono mobilitati organizzandosi in squadre di ricerca per setacciare il territorio novese e i paesi limitrofi in maniera capillare e continuativa. Nel fine settimana erano stati coinvolti nelle operazioni anche più di cinquanta operatori della Croce rossa dei comitati della zona.

La segnalazione non andata a buon fine

La settimana scorsa erano arrivate alcune segnalazioni da San Giuliano Milanese che avevano fatto ben sperare ma dopo alcuni giorni si è scoperto che la persona avvistata, benché molto somigliante al pensionato novese non era lui

I ringraziamenti ai volontari

Sui social il figlio Luigi ha ringraziato di cuore tutte le persone che negli ultimi 15 giorni sono state vicine alla famiglia Rignanese nella ricerca del papà Antonio. La data dei funerali non è stata ancora resa nota.