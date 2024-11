Trovato senza vita nel letto

A dare l'allarme è stata una conoscente che, a quanto pare, qualche ore prima, come faceva spesso, gli aveva lasciato sul cancello della sua proprietà un sacchetto con il pane. Sacchetto che non è mai stato ritirato.

Trovato privo di vita

E' stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Motta, a Vimercate, sulla strada per cascina Corrada, Renato Vimercati, 83 anni. L'uomo viveva da solo in un'abitazione all'interno del vivaio di cui si era occupato per una vita.

La triste scoperta è stata fatta nella tarda mattinata di ieri, martedì 19 novembre.

L'allarme dato da una conoscente

Come detto la donna si è insospettita per quel sacchetto con il pane ancora appeso in tarda mattinata al cancello. Ha quindi citofonato senza ottenere risposta. A quel punto, temendo che fosse accaduto qualcosa di grave, ha allertato la Polizia locale. Poco dopo gli agenti della Locale sono giunti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e ad un'ambulanza. Una volta all'interno dell'abitazione, hanno fatto la macabra scoperta. Renato Vimercati giaceva privo di vita nel letto, stroncato a un malore che probabilmente lo aveva colpito la sera prima.

Anche la moglie alcuni anni fa era morta per un malore nella stessa abitazione.