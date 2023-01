Tragedia nella prima mattinata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023: un uomo di 65 anni, residente nel lecchese, è stato trovato senza vita nella sua auto.

Trovato senza vita nella sua auto: la vittima lavorava in Brianza

Il rinvenimento è avvenuto una manciata di minuti prima delle 9 ad Airuno, in via Statale al confine con Olginate. La vittima, come riportano i colleghi di PrimaLecco.it, è Umberto Marco Poldelmengo, 65 anni, residente a Lecco, amministratore delegato di una società con sede in Brianza, a Ornago. L'uomo sarebbe stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi

Ad allertare i soccorsi questa mattina è stato un passante: sul posto, con in codice di massima gravità, si sono subito precipitati i volontari della croce verde di Bosisio Parini e gli uomini del 118 su un'automedica. Ad Airuno sono intervenute anche due pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Merate. Purtroppo a medici non è rimasto che il compito di constatare il decesso del 65enne.