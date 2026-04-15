É stato trovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, purtroppo senza vita il giovane di 27 anni di Mezzago, scomparso dalla giornata di venerdì.

Trovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso da venerdì

A partire dal pomeriggio di ieri, martedì, le ricerche affidate ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, che avevano creato l’Unità di Controllo Locale nella zona del municipio, si erano intensificate.

Le ricerche lungo il fiume

Sul posto era stato messo in campo un ampio dispiegamento di mezzi e persone che avevano prima perlustrato l’area del paese brianzolo. Dopo l’appello lanciato infatti dall’Amministrazione comunale nella serata di ieri, almeno una trentina di cittadini volontari si è presentato stamattina all’Unità di Controllo dando la propria disponibilità per collaborare nelle ricerche. I Vigili del Fuoco insieme agli uomini del Corpo di Polizia Locale Brianza Est e i volontari hanno quindi battuto l’area urbana.

In parallelo, gli uomini delle unità speciali dei Vigili del Fuoco, si sono occupati invece delle ricerche lungo le rive dell’Adda.

Il corpo senza vita del giovane è purtroppo stato trovato dentro il fiume nell’area di Paderno, gettando così nello sconforto tutta la comunità mezzaghese.

Gli appelli

Il primo appello dopo la scomparsa del giovane era stato lanciato dall’associazione Penelope Lombardia che aveva dato l’allarme. Nei giorni successivi, anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”, aveva realizzato un post suoi canali social, segnalando l’allontanamento da casa del 27enne.