Trovato un cadavere a Roncello

Aggiornamento delle 21.10

Assume contorni ancor più drammatici quanto accaduto oggi pomeriggio a Roncello. Secondo la ricostruzione delle Forze dell’ordine, l’uomo si è cosparso di benzina, dandosi poi fuoco. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita

Il ritrovamento del cadavere

L’allarme è scattato intorno alle 17.40 a Roncello, in via don Locatelli. La chiamata al 112 ha fatto attivare tutte le procedure di soccorso e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza, un’automedica e i Carabinieri della Compagnia di Monza. Soccorritori e Forze dell’ordine però non hanno potuto fare nulla, limitandosi a constatare il decesso. Secondo le prime informazioni raccolte finora la morte dell’uomo sarebbe dovuta a un gesto volontario.

