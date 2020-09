Truffa a segno, vittima un’anziana di 97 anni

Furfanti in azione a Desio, truffata un’anziana di 97 anni. Sono fuggiti con un bottino di circa mille euro.

Furfanti a segno, truffata un’anziana

Il raggiro è accaduto nel fine settimana in una zona a ridosso del centro. A quanto risulta dalla ricostruzione, due uomini sono riusciti a farsi aprire dall’anziana ed entrare nella sua abitazione, approfittando del fatto che in quel momento si trovava sola in casa. Per essere convincenti hanno usato la scusa di dover controllare il contatore dell’acqua.

I due sono fuggiti con un motociclo

I due malviventi sono riusciti a distrarre la 97enne e ad impossessarsi di una busta contenente circa mille euro.Una volta che hanno avuto in mano la busta con il denaro, si sono allontanati repentinamente a bordo di un motociclo, facendo perdere le loro tracce. La truffa è stata segnalata ai Carabinieri.

