Truffa al designer Citterio: tre anni e sei mesi alla collaboratrice. Due anni al bancario

Si è conclusa con la condanna con rito abbreviato a tre anni e sei mesi per la collaboratrice di Rho e a due anni per il bancario il processo per la truffa al famoso designer di Meda, Antonio Citterio.

Come riportano i colleghi di PrimaMilanoOvest.it a mettere in atto il piano sarebbe stata la sua fedele collaboratrice, la rhodense Licia Azzurrina Scagliotti, che è stata condannata per rito abbreviato a tre anni e sei mesi di carcere, con la complicità di un ex funzionario di banca Bpm, Simone Facchinetti, bancario 39enne residente a Inzago condannato a due anni di reclusione. Gli uomini della Guardia di Finanza avevano sequestrato 4,5 milioni di euro.

Secondo le accuse, dall’anno 2013 fino all’anno 2018, approfittando della delega a operare sui conti correnti dello studio del professionista settantenne, la donna avrebbe incassato indebitamente l’ingente somma. La segretaria, aveva la delega a operare sui conti correnti del professionista e in questo modo avrebbe prelevato nel tempo somme per complessivi 4,5 milioni. L’ex funzionario di banca si occupava, invece, di nascondere i ripetuti furti riuscendo a tenere completamente nascosto il meccanismo truffaldino all’Istituto di credito.