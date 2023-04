Truffano anziana, poi buttano la refurtiva tra i rifiuti. Trovata dalla Polizia Locale di Limbiate una borsa con dentro scatoline vuote, bigiotteria, libretti degli assegni

Refurtiva buttata tra i rifiuti

Una borsa della spesa piena di scatoline vuote e bigiotteria abbandonate insieme ai rifiuti del condominio di piazza V Giornate, in centro a Limbiate. I preziosi che vi erano contenuti sono stati rubati durante una truffa consumata il 20 aprile a Seregno ai danni di un’anziana. E’ quanto ha scoperto la Polizia Locale al termine di un’accurata indagine scaturita appunto dalla segnalazione pervenuta al comando cittadino poche ore dopo che il raggiro era andato a segno.

Nella borsa anche un anellino scampato al saccheggio

All’interno della borsa, oltre ai cofanetti, anche diverse collane di bigiotteria e perle, alcune con ciondoli in ambra e un anellino d’oro che deve essere sfuggito al saccheggio dei furfanti prima di disfarsi dei contenitori. Trovati anche alcuni libretti degli assegni e libretti postali che hanno permesso agli agenti di risalire all’identità della persona derubata.

La truffa consumata a Seregno

Da quanto è riuscita ricostruire la Polizia Locale, la mattina del 20 aprile, due malfattori in azione a Seregno hanno bussato a casa della pensionata, una donna di 83 anni e sono riusciti a farsi aprire la porta spacciandosi per tecnici dell’acqua che dovevano controllare le tubature per verificare una contaminazione da amianto. Mentre uno distraeva l’anziana, l’altro si recava nelle altre stanze per fare razzia di preziosi. Quindi la fuga e dopo aver intascato gli oggetti di valori, poi si sono disfatti di ciò che non serviva. Il contenuto della borsa è stato quindi riconsegnato dalla Polizia Locale alla legittima proprietaria.

Gli incontri per prevenire i raggiri

Per mettere in guardia gli anziani dalle truffe, ieri pomeriggio, giovedì, l’Amministrazione ha organizzato l’incontro pubblico "Occhio alla truffa" che rientra in una serie di appuntamenti sul territorio per fornire consigli utili e aiutare gli anziani a non cadere nei raggiri.