Truffatori in azione a Concorezzo, colpite due anziane

Truffatori in azione a Concorezzo, due anziane vittime di raggiri. Malviventi all’opera questa mattina, mercoledì 10 febbraio 2021, in via Ozanam.

La prima vittima

Le truffe sono avvenute questa mattina, in via Ozanam. Due i malviventi all’opera, che hanno colpito altrettante abitazioni. Nella prima un ladro si è introdotto nella casa di un’anziana signora fingendosi un tecnico del riscaldamento e millantando di dover effettuare un controllo dei caloriferi. Contemporaneamente il complice, travestito da poliziotto, è rimasto ai piedi del palazzo, ben visibile dell’anziana. Il finto tecnico del riscaldamento, indicando il complice e giustificandone la presenza con una serie di truffe avvenute in zona, ha invitato la donna a controllare che tutti i preziosi e i contanti (circa 5.000 euro) fossero in casa al proprio posto. Un diversivo che ha permesso all’uomo di individuare il luogo in cui i preziosi e il denaro erano custoditi e di poterli così arraffare senza difficoltà.

La seconda truffa

Diversa la modalità della seconda truffa, avvenuta pochi istanti dopo nell’abitazione adiacente la prima. Il finto tecnico del riscaldamento, accompagnato dalla prima vittima e dal finto poliziotto, si è recato da una seconda anziana per metterla in guardia dalla presenza di alcuni malviventi nel quartiere. Nell’occasione il finto poliziotto ha sottratto due fotografie dalla casa della signora, fingendo di averle rinvenute tra le mani di alcuni nomadi arrestati poco prima. Conquistata la fiducia della donna, il finto poliziotto si è introdotto in casa, sottraendole una manciata d’oro. I due uomini si sono quindi allontanati indisturbati, mentre solo successivamente le due anziane si sono accorte della truffa subìta. Immediata la denuncia ai Carabinieri di Concorezzo.