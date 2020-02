Tutti gli appuntamenti del weekend di San Valentino a Monza e in Brianza

Anche il territorio di Monza e Brianza offre una grande varietà di appuntamenti per il weekend di San Valentino 2020. Ecco una carrellata dei principali.

LEGGI ANCHE: Ancora pochi giorni per iscriversi alle Simpatiche Zampette di San Valentino 2020

Weekend di San Valentino a Monza e in Brianza

Il weekend di San Valentino, il più romantico dell’anno, da trascorrere piacevolmente in Brianza? Sì, e con diversi appuntamenti tra cui scegliere!

Partiamo dagli eventi golosi. A Villa Bagatti Valsecchi di Varedo va in scena “Cioccolato in Villa: Food Experience“. Tre giornate tra gusto e divertimento in cui sarà possibile assaggiare il cioccolato in tutte le sue forme. Saranno servite specialità gastronomiche dolci e salate a base di cacao con birre selezionate e vini in abbinamento. In occasione della festa degli innamorati ci sarà Cena & Love Food Experience di San Valentino. Presenti gli stand con vendita dei prodotti artigianali. In programma workshop e attività per tutti, area bimbi, visite guidate agli spazi della Villa. L’ingresso è libero.

Spettacolo a Limbiate

Al Teatro Comunale di Limbiate invece questa sera alle 21 va in scena lo spettacolo “Un grande grido d’amore”, commedia di Josiane Balasko con i noti attori Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, nei panni di Gigì Ortega e Hugo Martial.

Concerto a Seregno

Serata speciale e decisamente a tema anche al Cine Teatro San Rocco di Seregno. In occasione della giornata di San Valentino questa sera alle 21 l’Associazione Culturale Musicale Ettore Pozzoli propone un concerto sulla storia d’amore più conosciuta al mondo, quella di Romeo e Giulietta.

Sul palco l’orchestra filarmonica “Ettore Pozzoli” diretta da Roman Brogli-Sacher.

Sempre a Seregno segnaliamo una festa interamente dedicata all’amore per i nostri amici a quattro zampe, i gatti. CLICCA QUI PER I DETTAGLI

A Monza

A Monza ricordiamo che è visitabile la mostra “Royal Dalì”. Un progetto interamente dedicato al grande artista catalano, oltre 270 opere tra volumi, litografie, serigrafie, xilografie, incisioni e pergamene che permettono al visitatore di immergersi negli aspetti più affascinanti del surrealismo.

Ai Musei Civici

I Musei Civici di Monza festeggiano San Valentino esponendo, dal 14 al 22 febbraio, nella sala grandi opere alcune antiche e preziose stampe provenienti dalla Civica Raccolta di Incisioni. Inoltre, sabato 15 febbraio, ci sarà la possibilità di fare una visita guidata alla sezione temporanea Tesori svelati, accompagnati da Francesca Milazzo (responsabile delle attività educative del museo), per ammirare stampe e opere sul tema dell’amore. Durata circa 1 ora e 30 minuti.