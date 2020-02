Tutto quello che c’è da sapere sul Coronavirus in una diretta online con l’esperto Francesco Scaglione

Coronavirus: questa sera alle ore 21, il professor Francesco Scaglione terrà una diretta online per la cittadinanza sul tema Covid-19. L’incontro potrà essere seguito in streaming sul sito del Comune di Cesano Maderno, cliccando qui.

Coronavirus: stasera diretta streaming con l’esperto

L’Amministrazione comunale lo ha chiamato a parlare del nuovo virus per diffondere indicazioni utili e assolutamente rigorose dal punto di vista scientifico. Accanto al professor Scaglione siederà il Sindaco Maurilio Longhin.

Chi è il professore Francesco Scaglione

Il professore, che vive a Cesano Maderno, è specialista dell’Apparato Respiratorio/Chemioterapia. E’ Professore Ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica dell’Università degli Studi di Milano. La persona giusta per fare chiarezza e rispondere a quelli che sono i principali e più importanti quesiti ed evitare comportamenti non corretti o dettati dal panico.

Chi desidera potrà porre domande scrivendo alla pagina Facebook del Comune di Cesano Maderno commentando il post dedicato. Il professor Scaglione risponderà in diretta.