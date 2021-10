Ubriaca alla guida, sfascia l'auto contro il marciapiede: denunciata e patente ritirata

Seregno

Deferita in stato di libertà una 29enne di Barlassina, è successo all’incrocio tra via Beato Angelico e via delle Nazioni Unite.

Ubriaca alla guida, e non era la prima volta, stando ai Carabinieri, sfascia l'auto contro il marciapiede: denunciata e patente ritirata. E' successo a Seregno.

Alle quattro di questa notte, all’incrocio tra Via Beato Angelico e via delle Nazioni Unite, una 29enne residente a Barlassina, già nota alle Forze dell'ordine per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente, guida sotto l’influenza di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre era alla guida della Fiat Panda del padre, nel prendere la rotatoria, per cause ancora in corso di accertamento, ma a quanto sembra riconducibili allo stato di ebbrezza, è andata a finire contro il marciapiede, danneggiando il braccetto anteriore destro dell’autovettura per poi finire la propria corsa a pochi metri dalla rotatoria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi e hanno sottoposto la giovane ad accertamento etilometrico. In seguito al risultato positivo di 1,4 g/l, la 29enne è stata deferita in stato di libertà, e le è stata ritirata la patente di guida. Il mezzo è stato invece affidato alla custodia del padre. Non ci sono stati feriti, né altri danni.