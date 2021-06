Ubriaca investe un pedone e tenta la fuga: fermata dai Carabinieri e denunciata

Ubriaca investe un pedone e tenta la fuga. Due carabinieri liberi dal servizio bloccano l’auto in fuga e soccorrono la vittima.

Investe un pedone e tenta la fuga

Ieri sera, domenica 20 giugno 2021, a Cesano Maderno, in via Don Luigi Viganò, il lungo rettilineo che collega la città a Seregno, una 20enne residente in città ha investito una donna mentre si trovava sul ciglio della strada in prossimità delle strisce pedonali. E' successo intorno alle 21.40.

Inseguita e fermata dai Carabinieri

Subito dopo l’impatto la donna ha proseguito la corsa cercando di dileguarsi senza prestare soccorso alla vittima. Alla scena hanno assistito due militari dell’Arma, liberi dal servizio, che senza esitazione si sono attivati immediatamente. Il primo, salito, a bordo della propria autovettura, si è posto all’inseguimento della donna bloccandola dopo un centinaio di metri. Il secondo, invece, ha dato soccorso alla vittima, una 30enne di Cesano Maderno, che è stata poi trasportata in ospedale di Desio in codice verde per accertamenti.

Omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza

In supporto ai colleghi sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, effettuando tutti le verifiche del caso. I militari hanno constatato che la donna al volante dell'auto aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge, motivo per cui, all’esito degli accertamenti, le è stata ritirata la patente e sequestrata l’autovettura. E' stata inoltre deferita in stato di libertà per omissione di soccorso e guida sotto l’influenza dell’alcol.