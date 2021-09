Ubriaco al volante finisce contro un marciapiede e si rifiuta di fare l'alcoltest, denunciato

Ubriaco al volante perde il controllo dell'auto del padre, rompe una ruota e va a sbattere contro un marciapiede. Poi si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest. Denunciato un 44enne di Mariano Comense, che sfrecciava ad alta velocità per le vie di Lentate sul Seveso.

E' successo attorno alle 18 di domenica 19 settembre. Un 44enne di Mariano Comense (CO), coniugato, disoccupato, con precedenti per reati contro la persona e guida in stato di ebbrezza alcolica, alla guida dell’Opel Corsa del padre, nello sfrecciare ad alta velocità per le vie di Lentate sul Seveso (MB) ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere, rompendo una ruota e, dopo aver percorso qualche centinaio di metri, ha terminato la corsa contro il marciapiede di via Lecco.

Si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, denunciato e patente ritirata

Sono subito intervenuti i Carabinieri del locale Comando dell'Arma, che hanno proceduto agli accertamenti del caso. In particolare, dato che il 44enne aveva un alito che sapeva molto di vino, mostrava difficoltà di coordinamento nei movimenti ed era in evidente stato confusionale, i militari lo hanno invitato a sottoporsi all'accertamento del tasso etilometrico con alcoltest. Visto il rifiuto dell’uomo, i Carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida affidando il veicolo al padre. E' stato inoltre deferito all’autorità amministrativa e a quella giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza.