Ubriaco al volante, sfreccia per le vie del paese: beccato dalla Polizia locale Brianza Est. E' successo a Cavenago: erano solo le nove del mattino...

L'inseguimento

L'inseguimento è avvenuto giovedì della scorsa settimana, a Cavenago, lungo la Strada provinciale 176. Intorno alle 9 del mattino una vettura è scattata a folle velocità dal semaforo ancora rosso, insultando con gesti eloquenti un automobilista proveniente da via Colombo e portandosi al centro della carreggiata. Una partenza "a razzo" che non è sfuggita agli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, impegnati proprio in quegli istanti a posizionare un autovelox lungo la strada. Immediato l'inseguimento, conclusosi con successo pochi minuti dopo.

Tasso alcolemico ben oltre il consentito

Raggiunto dalla Polizia locale, all'uomo è stato contestato l'eccesso di velocità e il passaggio con il semaforo rosso. Ma non solo. Agli agenti è infatti apparso chiaro fin da subito che l'uomo avesse alzato il gomito, nonostante fossero solo le nove del mattino. Sottoposto al test alcolemico l'automobilista, un italiano classe '95, è risultato positivo all'etilometro, che ha fatto segnare come risultato 1,90 g/l. Un dato ben oltre il consentito. Il 26enne è stato quindi denunciato e il veicolo posto sotto sequestro.